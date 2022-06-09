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【美股焦點】諾貝爾獎得主席勒：預言自我實現或令經濟陷衰退

股市 08:46 2022/06/09

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【美股焦點】諾貝爾獎得主席勒：預言自我實現或令經濟陷衰退

諾貝爾經濟學獎獲得者羅伯特·席勒（Robert Shiller）認為，由於投資者、企業和消費者愈來愈擔心經濟下行，這種恐懼可能變成現實，而「預言的自我實現」一定程度上使美國經濟「有很大可能性」陷入衰退。

席勒認為未來兩年某個時候出現經濟衰退的可能性在50%，大大高於正常水平。隨着通脹加速以及聯儲局加大遏制通膨的力度，人們對經濟可能萎縮的擔憂已經升溫。一些企業高管已經敲響了警鐘，股價也大跌，而且愈來愈多的美國民眾表示，經濟正朝錯誤的方向發展。這一切都可能導致消費者和企業變得更加謹慎，埋下經濟衰退的種子。

他又指出，通脹上升對美國人心理的影響比對勞動力市場狀況的影響更大。而利率上升的前景最初可能會導致購房熱潮，買家會試圖在利率進一步上升之前鎖定抵押貸款利率，然而隨着房地產市場崩潰，可能會勾起人們對上次發生這種情況時的記憶。「我們處於房地產泡沫的觀點還沒有被廣泛討論，但它正在開始回歸。」

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編輯：姚卓然

美國聯儲局 經濟 經濟衰退 美股

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