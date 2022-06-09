▲ 【新股IPO】Vision Deal明登陸港股 錄輕微超額認購、94名專業投資者入股

Vision Deal （07827） 將於明日登陸港股，並成港第二隻特殊目的收購公司（SPAC）。公司公布，根據發售初步提呈發售的發售證券獲輕微超額認購，並有94名專業投資者入股。

公司指，94名專業投資者之中，有24名為機構專業投資者，而該等機構專業投資者將分別持有A類股份及上市權證的約75.71%。

公司發售項下的發售證券數目為1.001億A類股份及5005萬份上市權證。按每股A類股份10港元發行價計算 ，每手買賣單位的初始價值為 110萬港元。

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編輯：姚卓然