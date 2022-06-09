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【TWTR】Twitter據報最遲8月初表決馬斯克收購計劃　將分享更多資訊滿足馬斯克要求

股市 08:06 2022/06/09

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【TWTR】Twitter據報最遲8月初表決馬斯克收購計劃　將分享更多資訊滿足馬斯克要求

Twitter（美︰TWTR）據報預計7月底或8月初舉行股東大會，表決是否接納Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）提出的收購建議。另外，Twitter將分享更多資訊，以避免馬斯克放棄440億美元的收購計劃。Twitter股價收報40.44美元，升近0.8%。

報道指，Twitter計劃最快本周向馬斯克提供數據，以滿足要求，當中包括帖文的實時紀錄，用戶設備、發布帖文的賬戶個人資料等，但不涉及用戶私隱。

此前馬斯克律師表示，Twitter發信解釋虛假帳戶佔比不足5%，但認為Twitter所提出的論點只是重申其測試方式，意圖模糊明確要求的數據，指這無異於拒絕要求，明言馬斯克不相信公司的測試方式。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

【TWTR】據報馬斯克收購Twitter部分融資討論停頓　因收購進度不明朗

【TWTR】馬斯克批Twitter對虛假帳戶解釋不足、「如同拒絕他的要求」　Twitter指繼續與馬斯克完成交易　股價跌幅收窄

責任編輯︰梁浩碩

美股 Twitter（美：TWTR） 馬斯克 Twitter
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