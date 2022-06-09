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【中美貿易戰】耶倫料可撤減部分中國貨關稅　但非降通脹靈丹妙藥

股市 07:55 2022/06/09

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【中美貿易戰】耶倫料可撤減部分中國貨關稅　但非降通脹靈丹妙藥

美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，美國政府正積極考慮取消針對中國貨加徵的部分關稅，但這樣做並不一定有助降低美國通脹，而她並無給予潛在關稅調整時間表，只是表示可能在「未來幾周」有消息公布。

耶倫對國會議員表示，本屆政府繼承了特朗普政府開徵的301關稅，對總值逾3000億美元中國貨加徵25%關稅，而她認為這些關稅並非旨在為美國的戰略利益服務。

她認為，雖然中國有不公平的貿易行為，美國也應該採取行動保護國家安全利益，但一些現有關稅已經損害了美國的消費者和企業。而部分中國貨關稅是由美國消費者或進口商支付，不是由中國廠家提供，美國正考慮重新設定這些關稅，以使關稅更具「戰略性」。

不過，耶倫亦強調，即使削減關稅可能有助於降低物價、減輕人們的負擔，但不認為降關稅是治療通脹的靈丹妙藥。

相關文章：

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編輯：姚卓然

貿易戰 外交 耶倫 中美貿易戰 關稅 特朗普

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