▲ 【新股IPO】友和集團2347下限2.1元定價 超額認購7.4倍一手中籤率20%（附分配結果連結）

友和集團 （02347） 公布招股結果。本地電商友和集團以每股2.1元定價，為招股價範圍2.1至2.6元的下限定價，集資淨額7470萬元，一手中籤率20%，抽20手（40,000股）可穩獲一手。友和集團將於6月10日主板掛牌。【分配結果】

友和集團於香港公開發售部分超額認購7.37倍，國際發售部分超額認購0.23倍。

公司計劃將集資所得的20.4%用於透過自然增長搶佔更高市場佔有率；19.2%用於擴大員工隊伍；13.7%用於收購電子商務相關行業；11.8%用於品牌管理及市場推廣；9.2%將用於加強供應鏈能力；8.6%預期將用於拓展至中國，尤其是大灣區的客戶；7.1%將用於推出線上平台業務，擴大電子商務平台的產品供應種類；其餘10%將用於一般營運資金。

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責任編輯︰梁浩碩