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【ET財經早點1分鐘】阿里美股升15% 騰訊ADR突破400元關 耶倫：未來幾周或調整對中國3000億美元關稅

股市 06:58 2022/06/09

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阿里美股升15%    騰訊ADR突破400元關 

中概股急升，納指金龍中國指數再升半成，市場對科技股板塊的樂觀情緒再升溫，期待中國對相關板塊將繼續推出好消息。

一直累積最重淡倉的教育及電商股急升，阿里巴巴美股 (Alibaba, 美：BABA) 大升1成半，到達120美元水平，相當於港股超過117港元，較港股收市價再高7.9%，教育股高途 (美：GOTO) 升1成半，好未來 (美：TAL) 升1成，騰訊ADR亦突破400港元關口，夜期再升133點。


油價升穿122關    道指跌269點

美股走勢乏力，美國原油及汽油庫存下跌，油價升超過2%，再惹起通脹憂慮，紐約期油突破122美元，布蘭特期油升近124美元，美國10年期債息重上3厘，美股走勢受壓，納指跌0.7%。

 

耶倫：未來幾周或調整對中國3000億美元關稅

美國財長耶倫透露，或在未來幾星期，拜登政府正考慮調整對中國的關稅，以使關稅更具戰略性，認為一些關稅已經損害了美國的消費者和企業，同時承認關稅推動了商品價格通脹。

拜登政府正考慮如何處理特朗普留下每年對中國徵收約3000億美元的關稅，耶倫表示，削減關稅可能有助於降低物價、減輕市民負擔，但不認為關稅政策是治療通脹的靈丹妙藥。

欄名 : ET財經早點1分鐘

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