【內房危機】惠譽把碧桂園 列入負面觀察名單

信貸評級機構惠譽公布，將藍籌內房股碧桂園(02007)的長期外幣及本幣發行人違約評級列入負面觀察，反映了惠譽預期集團合同銷售復甦不確定，以及在行業低迷下增加槓桿。碧桂園未受消息影響，中午逆市揚3%報4.79元。

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碧桂園上月曾和龍湖(00960)及美的置業(03990)被監管機構選為示範企業，發行人民幣債券。

另據內媒報道，大灣區內地城市珠海繼續鬆綁樓市，由6月1日起調整限購政策，除香洲區（南屏鎮和灣仔街道除外）和橫琴粵澳深度合作區這兩個區實施限購，其他各區取消限購。另外，對於首套房首付比例政策，中國銀行珠海某支行的工作人員表示，7日接到通知，現在珠海非限購區域首套房首付比例最低2成，限購區域首套房首付比例最低3成。有數據顯示，大灣區內地城市新樓庫存同比急增，中國房產信息集團數據顯示，珠海今年4月平均去化周期飆升至42個月，去年同期只有13個月。

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