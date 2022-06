【清酒新世界@iM網欄】旭川農業高等學校 髙砂酒造．十

前幾年日本有一套動漫名為「食戟之靈」,主要故事都是圍繞着位於東京內的一所料理名校「遠月學園」,這間學校有不同的人研究不同的技術來處理食物和烹飪,更有不少Youtuber和Up主還動漫中烹飪食物的過程,而且情景真的與日本的專業學校有幾分相似。

言歸正傳,接著下來要介紹酒造與旭川農業高等學校合作開發的食品。首先介紹一下這所學校,學生可以學習從原材料生產到加工的過程、衛生管理、流通和銷售等與食品相關知識和技術,當然還有農業加工、牛奶加工和肉類加工的製造培訓。在日本這些學校有更多的發揮機會讓學生為中心研發新的食品,所以在專業的培訓下他們所製作的食品是可以安全食用的,購買的人也不用擔心會不會食物出問題的情況!

今篇要介紹的是旭川農業高等學校所研發的「旭農煙燻髙牛肉」,是食品科學系肉類加工班的學生花了半年多的時間才開發出來的食品。他們先把旭髙砂牛腩腌製,然後浸泡在混合了髙砂酒造的酒粕和旭川最古老的白醬油等調味中,浸泡大約一周時間,再用櫻花木作煙燻,雖然腌製的時間比較長及帶有煙燻後的味道,但肉質非常之細嫩,而且具有濃郁的牛肉味,非常值得品嚐。



地址:北海道旭川市宮下通17丁目右1号

電話:0166-23-2251

官網:https://takasagoshuzo.com/

作者 _Chris Wong (汪廷謙)簡介:

熱愛清酒的藝術家,喜研究清酒文化和歷史,亦是實踐體驗的一位唎酒師,希望打開「清酒新世界」。

