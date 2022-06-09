【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】香港最短長途遠足徑 挑戰50公里港島徑

早幾期講過鳳凰徑全走之後，今次講講港島徑。與其他三徑相比，全長只有50公里的港島徑相對簡單（其實實際大約43至44公里左右），頭一半路程上落不多，加上交通方便，亦有一定的補給點，因此是不少跑友練習跑山的好地方。即使對於較少跑山的朋友而言，港島徑亦十分適合週末假期行山遊，以大半天走港島徑大半程，也相當不錯。

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港島徑共分八段，起點在山頂，由於山頂纜車仍有待開放，暫時上山頂只能靠巴士、小巴或的士（當然也可以跑上去，但若想挑戰半程或全程就當然不建議了）。由山頂廣場步行至盧吉道起點，先沿盧吉道走大約2-3公里左右，沿路可飽覽維港兩岸景色，其後跟著指示牌右轉夏力道，再行過薄扶林家樂徑緩緩落山，此段路開始以泥路為主，一路到薄扶林水塘附近。接著是港島徑第二段至貝璐道段，此段以水泥馬路居多，可望香港仔一帶景色，全場5公里左右。第三段則前往灣仔峽，初初先要走段較急斜的上山路，接著在田灣山的山腰的泥徑行走，在叢林間可見香港仔上下水塘。第四段以前港督金文泰夫人命名的金夫人馳馬徑作起點，穿過香港仔水塘的林蔭路，很快走進布力徑，經過聶高信山的山腰落山，到達黃泥涌峽道的終點。此時，港島徑已行了一半了，共大約22公里。

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港島徑頭四段難度不高，景色也相對欠奉，若果跑得進取一點，三小時內完成也是可以的，而港島徑的戲肉在尾四段的下半部份。第五段雖然只短短4公里，但難度明顯增加，先由黃泥涌峽上陽明山莊，中間途經黃泥涌水塘花園可購買飲品補給。沿著陽明山莊對面梯級上渣甸山頂，這裡可遠眺港島北一帶景色。落山經過畢拿山石礦場又要再上山，走過小馬山路再行至畢拿山山頂，此處可細賞大潭及赤柱等港島南部風光。一口氣連攻兩個逾430米高的山頭後，再經600級密集樓梯落大風坳才能完成第五段，因此需要一定體力，帶夠糧水最緊要，特別是近日天氣炎熱。第六段則輕鬆易走，沿柏架山道往大潭水塘方向落山，兩旁大樹就像天然的「冷氣走廊」，甚為舒適。走過逾百年歷史的大潭上水塘的水壩，以及大潭副水塘和大潭篤水塘，再行過一小段山徑泥路，就可抵達大潭道完成此段4.5公里路程。

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如果說港島徑上半段沉悶，第七段也可謂不相伯仲。由大潭道落樓梯進入引水道，雖然景觀開揚，途中可觀賞大潭港、白筆山及紅山半島一帶，但要走這近7公里重重覆覆的引水道至土地灣，也有點教人吃不消，可以的話急急跑過就算，最後以數百級石屎樓梯上石澳道作結，上樓梯前可在假期時才開放的土地灣村士多購買飲品食物補給。第八段是整個港島徑的精華所在，繼續上山走上打爛埕頂山及龍脊，石澳一帶及大頭洲等景色盡入眼簾，但上山路段梯級頗大要留意，及後落山經泥路山徑到石屎路，最後再沿泥路直到大浪灣終點，全段約8.5公里。落山路段不少樹根支節容易被絆倒，切忌因就到終點而得意忘形。

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以觀賞角度而言，港島徑未必是最靚，只有部分路段才有開揚景色，若果只想睇靚景可以選擇分段前往，例如只往第五段去渣甸山及畢拿山，或到第八段上龍脊等，如果練山可選擇練上半段或下半段，或抽出大半天玩全段，若行加跑全段，相信大約八至十小時內可完成，但若只行的話應要十多小時，要戴頭燈及有行夜山的準備了。

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作者 _Clayton Lauw （劉茸）簡介 :

跑齡 10 多年的傳訊公關，跑咗 20 個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力， 2020 年 5 月有幸成為虛擬跑步比賽「 Runner’s World HK V-Run 2020 」男子公開組冠軍

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