【跟錢家學理財@iM網欄】購買有儲蓄成分的保險要留意甚麼

不少人喜歡選擇有儲蓄成分的保險產品,例如有分紅成分的終身人壽及危疾保險。這類產品稱為「分紅保單」,即保險公司會向保單持有人派發非保證利益,又稱紅利。紅利經過長時間滾存後,保單累積的紅利有可能超過所繳保費,為保單帶來回報。消費者購買分紅保單時,要留意兩個要點。

一、紅利並不保證

分紅保單提供的回報,一般分為保證利益及非保證利益(紅利)兩部分。紅利並非保證派發,保險公司會按投資策略和表現、賠償經驗、營運開支等因素,決定派發多少紅利。投保人最終收取的紅利或高於或低於保單《利益說明文件》所預期的投資回報,甚至可以是零紅利。

分紅保單各有自己的保證及非保證利益比重。一般而言,紅利佔比愈高,潛在回報可能較高,但回報波幅亦較大。故消費者細讀《利益說明文件》時,不要只著眼總累積價值,應留意當中多少是保證,多少是非保證。《利益說明文件》會按不同的預期回報情景,包括基本情景、樂觀情景及悲觀情景,列出退保價值及身故賠償額,幫助投保人了解預期回報的差異。

消費者亦可以透過分紅實現率了解保險公司派發紅利的往績,但留意數字僅作參考,並非保險公司將來派發紅利的指標。

二、提早退保或有重大損失

一般的分紅保單都是長期保險產品,部分年期甚至是終身。如果在保單生效初期甚至中期退保,可能無法全數取回已繳交的保費,亦會失去相關保障,所以購買分紅保單前,必須先了解自己的財務狀況,確定自己能夠負擔全期保費。

保險的基本目的是提供保障,以人壽保險為例,如果你希望為家人提供保障,但卻買了一份高儲蓄、低保額的人壽保險。萬一不幸早逝,身故賠償額可能達不到保障家人的目標。所以投保前應考慮不同因素,例如購買保險的目的、保障需要、負擔能力、產品特點等,以選擇適合自己的保險產品。如果希望同時達到人壽保障及儲蓄目標,可以考慮分紅保單。如果期望以較低保費購買較大保額的人壽保險,而不需要透過保險獲得潛在回報,可考慮純保障產品。

