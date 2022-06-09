【全新戲院】M+戲院即日起開幕 成人票價85元起　 獨家放映28場4K版阿飛正傳

位於西九文化區、亞洲首間全球性當代視覺文化博物館M+宣布，M+戲院於周三（8日）正式開幕。



M+戲院是M+流動影像中心的重點設施，由三間分別設有180、60和40個座位的影院組成，放映種類繁多的流動影像作品，包括劇情片、紀錄片、實驗電影、錄像藝術、修復經典、勾沉及遺珠等。M+戲院節目的策展方向貫徹博物館其他節目的主題，放映跨越不同領域的作品。M+戲院節目呼應博物館展廳的展覽及藏品系列，以及當下重要議題。觀眾參與這些放映節目，將可拉近與不同藝術範疇及其創作者之間的聯繫，欣賞來自世界各地的動人故事，並領略引人入勝的沉浸式視聽體驗。



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M+戲院由知名瑞士建築事務所Herzog & de Meuron設計。戲院內三間影院的座椅均由意大利家具製造商Poltrona Frau設計，並飾以丹麥設計公司Kvadrat獨特的紫色、綠色和藍色面料。Kvadrat以其創新和優雅的北歐設計風格而廣為人知。影院配備數碼及16毫米和35毫米菲林類比放映的設備，以及杜比7.1音響系統，並盡可能以電影的原始格式放映。

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戲院的開幕節目，將放映70部來自香港及世界各地的作品，設有近100場次，當中有涵蓋不同主題的影片、首映的修復經典、藝術紀錄片、M+藏品和其他特別放映作品。包括於今年6月至8月獨家放映28場《阿飛正傳》4K修復版（1990），並在6月放映三場賈樟柯的《小武》（1998）等。

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票價方面，戲院成人票價85元，設網上及即場售票。戲院每月擇一星期三推出成人半價優惠，票價43 元。特惠票價方面，7至17歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士及同行看護人，以及綜合社會保障援助受惠人士，票價為68元。

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M+博物館館長華安雅強調，M+戲院對博物館十分重要，他表示：「對於M+這樣的視覺文化博物館來說，流動影像是我們收藏、展示與詮釋的三大重點範疇之一。M+戲院將成為本地嶄新的觀影場所，致力豐富香港以至其他地區的電影文化，向影迷及新觀眾呈現流動影像的不同範疇與面貌。隨着M+戲院開幕，我亦十分高興向大家分享，M+現可為訪客提供更全面的視覺文化體驗。」

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記者：陳詠妍



