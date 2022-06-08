▲ 【智能穿戴】IDC：首季全球可穿戴設備出貨量史上首次下滑 蘋果逆增6.6%蟬聯冠軍、小米插近24%

市場研究機構IDC 發表報告指，今年第一季度全球可穿戴設備市場出現有史以來首次下滑，期內出貨量1.053 億部，按年下降 3.0%，IDC 解釋，經歷多年急劇增長之後，消費者開始選擇其他類別的電子產品，可穿戴設備出貨量需求降溫。

蘋果（Apple，美：AAPL）繼續成為可穿戴設備冠軍，受惠Apple Watch SE 驚人表現，蘋果首季出貨量按年增長6.6%至3210萬部，市佔率30.5%。

三星排名第二，儘管其出貨量按年跌9.9%至1090萬部。IDC指，三星通常將可穿戴設備與智能手機捆綁銷售，但來自低價供應商的競爭加劇，加上智能手機銷售放緩導致可聽設備出貨量下降。

第三位為小米 （01810） ，期內出貨量980萬部，按年跌23.8%，原因是腕帶類別產品疲軟，但小米繼續在手錶和耳戴式設備方面取得進展。華為緊隨其後，出貨量770萬部，按年跌10.8%。第五位為Imagine Marketing，出貨量320萬部，按年增5.2%。

IDC稱，並非所有可穿戴類別產品均錄下跌，份額最大的可聽設備出貨量略為下降0.6%，由於供應短缺和需求疲軟拖累腕帶產品跌40.5%；然而手錶產品按年增長 9.1%，市佔率升至28%。

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