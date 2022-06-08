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【港交所旗下】對沖基金協會正式投訴LME　批取消鎳交易做法未能履行監管職責

股市 22:37 2022/06/08

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【港交所旗下】對沖基金協會正式投訴LME　批取消鎳交易做法未能履行監管職責

港交所 （00388） 旗下倫敦金屬交易所（LME）3月在鎳期貨交易大幅異動時，罕有叫停交易並取消部分高價成交，近期多家機構入稟和正式投訴事件。代表150家對沖基金管理基金協會（Managed Funds Association， MFA）聲明，已正式投訴LME鎳市場交易決定，認為LME未能履行維護市場秩序的監管義務。

該會首席法律顧問兼全球監管事務負責人Jennifer W. Han表示，LME未能履行監管義務以維護市場秩序、管理利益衝突並保護鎳市場投資者，破壞外界對其市場監管能力的信心。作為金屬市場流動性的重要提供者，該會鼓勵LME迅速行動，解決這些監管缺陷。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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港股 香港交易所（00388） 倫敦金屬交易所 香港交易及結算所有限公司 對沖基金

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