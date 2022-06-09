【開市9點半】經合組織降全球增長預測　美銀轉睇好中資科網

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【恒指夜期+北水】夜期再升133點 阿里美股急升 中概股曾越8000點（不斷更新）
經濟合作與發展組織（OECD）更新全球經濟增長預測，指俄烏戰爭及中國清零政策，對經濟造成新衝擊，下調今年全球GDP預測1.5個百分點至3%，明年經濟增長預測則下調0.4百分點至2.8%，中國經濟增長預測就由5.1%降至4.4%。
美銀證券中國股票策略師Winnie Wu指，該行對中國股票的立場正轉為「策略性看好」（tactically bullish），一改一直以來的悲觀看法。展望未來5年，Wu指內地科技股仍會受到政策不確定性困擾，但在經濟下行期間，當局會暫停收緊監管。她又相信，當內地政策轉為對經濟增長提供更大支持，中資互聯網板塊料可成為大市反彈的領頭羊。
1）經合組織下調今年全球GDP增長預測至3% 高通脹最快年底消退
2） 美銀證券：對中國股票立場轉為「策略性看好」 互聯網板塊料可成為大市反彈領頭羊
3） 市監局：部署規範618網絡促銷經營活動 禁止不正當競爭、落實平台主體責任
5） 長城汽車5月銷量插7.9%、產量升4.1% 新能源車銷售1.16萬輛
7） 阿聯酋警告油價仍遠未達到最高峰 OPEC秘書長：大部分成員國石油產量達到極限
8） SJP調查：近7成港人認同無條件供養父母 約半認為父母太早退休、心存不滿
9） 最高儲值額不超過3,000元 八達通：須作多方面考量 許正宇稱屬八達通考慮、非受法例所限
欄名 : 開市9點半