【美股焦點】東南亞網約車Grab推企業地圖服務GrabMaps　料2025市場規模達10億美元　股價現升7.7%

▲ 【美股焦點】東南亞網約車Grab推企業地圖服務GrabMaps 料2025市場規模達10億美元

東南亞約車物流平台Grab （美：GRAB）宣布將向企業提供自家地圖GrabMaps和定位服務，分析料新服務有助推動集團及早盈利。Grab預計2025年東南亞地圖服務市場規模將達10億美元。

Grab早段曾升逾11%，現報2.844美元，升7.74%。

Grab創辦人陳慧玲指，有別於傳統地圖未有顯示東南亞城市常見小巷和狹窄小街，GrabMaps備有上述情報，並形成競爭優勢，讓用戶及企業可提高業務效率和節省成本。

Grab現於東南亞共8個國家設業務 ，其中7個均已採用 GrabMaps， 預計到下季GrabMaps將完全覆蓋所有營運國家。

據介紹， GrabMaps 主要提供3項企業服務 ，包括

1） 允許公司GrabMaps 獲取地圖數據，例如地標、道路及指示信息等； 2）地圖製作工具的SAAS，企業客戶可以在世界任何地方構建自己的地圖； 3）Grab 計劃分別在2022年下旬及2023年推出API及移動軟件開發工具包 （SDK）將允許開發人員和團隊利用 GrabMaps 技術增強或構建自己的應用程序。

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