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【國際油價】阿聯酋警告油價仍遠未達到最高峰　OPEC秘書長：大部分成員國石油產量達到極限

股市 21:11 2022/06/08

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【國際油價】阿聯酋警告油價仍遠未達到最高峰　OPEC秘書長：大部分成員國石油產量達到極限

石油輸出國組織（OPEC）主要成員之一的阿拉伯聯合酋長國警告，油價仍遠未達到最高峰，原因是中國需求即將反彈，或會對已經供應緊張的局勢帶來更多壓力。阿聯酋能源部長Suhail Al-Mazrouei 指出，以目前消費速度，油價距離高峰還很遠，因為中國需求還恢復。

Al-Mazrouei 警告，隨著需求於疫情後完全恢復，如果全球沒有更多投資，OPEC+將無法保證充足的石油供應。他說，如果俄羅斯石油和天然氣完全退出市場，價格可能會達到「看不見」（unseen）高水平。

目前沙特阿拉伯、阿聯酋具大量閒置石油產能

目前只有沙特阿拉伯和阿聯酋擁有大量閒置石油產能，但僅足以抵消對俄羅斯實施制裁造成的部分供應缺口。Al-Mazrouei 直言：「就我們可以帶來的數量而言，情況並不是很令人鼓舞。」

有外電引述OPEC秘書長Mohammad Barkindo表示，除了2至3個成員國外，所有OPEC成員國在石油生產方面都已達到極限Barkindo又稱，行業內存在巨大的投資不足，需要緊急扭轉這一局面。

OPEC 秘書長：大部分OPEC成員生產已達到極限

Barkindo指出，市場需要接受這個殘酷的事實，並提到能源、氣候和地緣政治方面的多重全球危機需要全面和可持續的解決方案。

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