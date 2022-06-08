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馬鞍山天宇海呎價1.4萬　買家感「抵買」即衝入市　海景三房1,143.5萬沽

股樓投資 20:55 2022/06/08

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東鐵綫過海段通車，更方便新界區居民前往港島，連不是直接位處東鐵沿綫的物業也受惠。美聯物業陳德涪表示，自從東鐵綫過海段通車之後，利好馬鞍山二手交投，新近錄得天宇海一宗成交，買家認爲海景三房套1,143.5萬元售價合理，所以促成交易。

陳德涪表示，新近成交的馬鞍山天宇海3A座低層C室，實用面積811平方呎，三房套連儲物室間隔，減價3%至1,143.5萬元成交，實用呎價14,100元。陳德涪表示，買家認爲上址海景戶呎價便宜，加上隨東鐵綫過海段通車效應，馬鞍山居民在港鐵大圍站轉綫，便可以到達港島，較以前方便快捷，吸引更多人搬入區內居住。

資料顯示，原業主在2010年10月以655.8萬元購入上述物業，帳面獲利487.7萬元，物業升值74%。

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撰文 : 謝昕蕎

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