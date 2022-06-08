【百度9888】集度公布汽車機械人概念車　首款量產車型與概念車90%相似（圖集）

百度 （09888） 牽頭成立的電動車車企集度汽車舉行首場發布會，公開其首款汽車機器人概念車ROBO-01。集度在早前已強調，ROBO-01屬概念車而非公司首款量產車型。集度汽車最新表示，今年秋季會正式推出首款量產車型的限定版，並且擁有ROBO-01概念車90%相似度，並在今年廣州車展發布第二款量產車型設計。

集度形容，汽車1.0時代為燃油車，2.0時代為電動車，3.0時代將是智能汽車，會以人工智能驅動，終極目標是汽車駕駛無人化，集度汽車機器人會以滿足用戶智慧出行、智能助手和智能空間的需求。

集度汽車首款概念車圖集

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據公司介紹圖片，ROBO-01設有星河紫、星雲灰和星瓷白3種配色，屬4座位汽車，前後車門屬對開。車艙內有一體式大屏，貫穿前排主副駕設計，取消內把手、換檔杆、左右撥杆等物理控鍵。

另外，ROBO-01有多個主動式可變形結構，如前機蓋「跳燈式」可升降激光雷達，可折疊U型方向盤等。而前後燈為「AI像素大燈」，可感知外部環境而傳達「燈語」。

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