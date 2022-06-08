【經濟預測】經合組織下調今年全球GDP增長預測至3%　高通脹最快年底消退

▲ 【經濟預測】經合組織：下調GDP增長至3% 歐美均為2%

經濟合作與發展組織（OECD）更新全球經濟增長預測，指俄烏戰爭及中國清零政策，對經濟造成新衝擊，下調今年全球GDP預測1.5個百分點至3%，明年經濟增長預測則下調0.4百分點至2.8%。

主要經濟體上，經合組織預計，歐元區和美國經濟增長分別為2.6%及2.5%，原先預測4.3%和3.7%。中國經濟增長預測就由5.1%降至4.4%。

歐盟依賴俄化石經濟增長受限

經合組織指出，中國清零政策對國際供應鏈及消費需求構成負面影響，衝擊環球經濟增長。該組織指大部分經濟體增長將遜於預期，尤其歐洲以往嚴重依賴俄羅斯化石燃料供應，在俄羅斯石油和煤炭禁運下，經濟增長最受限制。

英通脹料今年錄雙位數 新興國家通脹受糧食短缺影響但不會「滯脹」

經合組織預計，在勞動力和供應斷絕下，英國通脹將在年底達到10%以上，然後明年下降至4.7%。而糧食短缺亦進一步影響新興市場通脹，預計中國、印度和巴西通脹分別為4.4%、6.9%及0.6%。

經合組織秘書長Mathias Cormann指出，雖然目前經濟與上世紀1970年代相似，但不可能出現「滯脹期」，預計高通脹時期將於今年底至明年底消退。

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