  • 26°C
香港時間 : 2022608日 (三) 22:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【經濟預測】經合組織下調今年全球GDP增長預測至3%　高通脹最快年底消退

宏觀解讀 21:22 2022/06/08

分享：

分享：

【經濟預測】經合組織：下調GDP增長至3%　歐美均為2%

經濟合作與發展組織（OECD）更新全球經濟增長預測，指俄烏戰爭及中國清零政策，對經濟造成新衝擊，下調今年全球GDP預測1.5個百分點至3%，明年經濟增長預測則下調0.4百分點至2.8%。

主要經濟體上，經合組織預計，歐元區和美國經濟增長分別為2.6%及2.5%，原先預測4.3%和3.7%。中國經濟增長預測就由5.1%降至4.4%。

歐盟依賴俄化石經濟增長受限 

經合組織指出，中國清零政策對國際供應鏈及消費需求構成負面影響，衝擊環球經濟增長。該組織指大部分經濟體增長將遜於預期，尤其歐洲以往嚴重依賴俄羅斯化石燃料供應，在俄羅斯石油和煤炭禁運下，經濟增長最受限制。

英通脹料今年錄雙位數 新興國家通脹受糧食短缺影響但不會「滯脹」

經合組織預計，在勞動力和供應斷絕下，英國通脹將在年底達到10%以上，然後明年下降至4.7%。而糧食短缺亦進一步影響新興市場通脹，預計中國、印度和巴西通脹分別為4.4%、6.9%及0.6%。

經合組織秘書長Mathias Cormann指出，雖然目前經濟與上世紀1970年代相似，但不可能出現「滯脹期」，預計高通脹時期將於今年底至明年底消退。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

相關文章：

【經濟增長】經合組織成員國增長0.9%　恢復至疫情前水平

經合組織：上半年中國是全球最大外國直接投資流入國

開啟hket App，閱讀全文
經濟 新興市場 通脹 美國 歐盟 GDP

上一篇文章

【百度9888】集度發布汽車機械人概念車、與首款量產車型90%相似　CEO：直接挑戰Tesla Model Y（圖集）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】道指跌幅略為收窄　納指轉升0.3%（不斷更新）
【美股市況】道指跌幅略為收窄　納指轉升0.3%（不斷更新）
【比亞迪1211】比亞迪高層稱將向Tesla提供電池、上調A股回購價上限　王傳福：電動車市場快魚吃慢魚
【比亞迪1211】比亞迪高層稱將向Tesla提供電池、上調A股回購價上限　王傳福：電動車市場快魚吃慢魚
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
【阿里巴巴股價】阿里巴巴9988股價升逾一成　近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清
【耀才欠租？】荃灣分行遭貼欠租橫額　耀才：與業主小誤會、已圓滿解決
【耀才欠租？】荃灣分行遭貼欠租橫額　耀才：與業主小誤會、已圓滿解決
【恒指夜期+ADR】美團ADR衝上200　阿里美股再越100港元關　夜期升253點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美團ADR衝上200　阿里美股再越100港元關　夜期升253點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】藍籌股ADR靠穩　夜期升6點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】藍籌股ADR靠穩　夜期升6點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款