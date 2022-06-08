【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半

隨著高淨值人士追求資產多樣化，奢侈品投資是一項漸具吸引力。日前在佳士得拍賣行在香港舉辦了手袋及配飾的春季拍賣，本輪拍賣最貴的三個手袋為喜馬拉雅尼羅河鱷魚皮白金Hermès鉑金包和Kelly手袋，成交價比過去2年的價格縮水了近一半。

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本輪手袋拍賣共有189件產品，總成交額達5259.74萬港元，本輪拍賣最貴的三個手袋為喜馬拉雅尼羅河鱷魚皮白金Hermès鉑金包和Kelly手袋，以及一款定制的霧面黑色短吻鱷魚皮Kelly 手袋，比過去2年的價格跌近一半，成交價在160萬至170萬港元之間。

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Hermès喜馬拉雅尼羅河鱷魚皮手袋一向是時裝拍賣會中最搶手的產品，去年一隻鑲有18k白金和鑽石的喜馬拉雅Kelly 28手袋在香港以400萬港元的價格創下世界紀錄，另一款沒有鑽石的喜馬拉雅Kelly 25手袋在2020年則被以330萬港元的價格拍下。這意味著Hermès最具價值的手袋產品的拍賣價值在短短兩年內就縮水了近50%。

另外，Hermès限量的鉑金包以及一包難求的Kelly編織手袋在本次拍賣中的成交價也縮水至84萬和101萬元，原價500萬元的Hermès高定白金鑽石手錶成交價更是斷崖下滑至14萬元，另一款估值在30萬至40萬元之間的霧面鱷魚皮鉑金包則無人出價。

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責任編輯：龍紀瑩