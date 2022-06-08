  • 25°C
香港時間 : 2022608日 (三) 21:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品味投資】Hermès鉑金包不再保值？ 名牌手袋拍賣成交價大幅下滑 兩年內縮水近一半

理財智慧 14:28 2022/06/08

分享：

分享：

隨著高淨值人士追求資產多樣化，奢侈品投資是一項漸具吸引力。日前在佳士得拍賣行在香港舉辦了手袋及配飾的春季拍賣，本輪拍賣最貴的三個手袋為喜馬拉雅尼羅河鱷魚皮白金Hermès鉑金包和Kelly手袋，成交價比過去2年的價格縮水了近一半。

    點擊圖片放大
    +2

本輪手袋拍賣共有189件產品，總成交額達5259.74萬港元，本輪拍賣最貴的三個手袋為喜馬拉雅尼羅河鱷魚皮白金Hermès鉑金包和Kelly手袋，以及一款定制的霧面黑色短吻鱷魚皮Kelly 手袋，比過去2年的價格跌近一半，成交價在160萬至170萬港元之間。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

Hermès喜馬拉雅尼羅河鱷魚皮手袋一向是時裝拍賣會中最搶手的產品，去年一隻鑲有18k白金和鑽石的喜馬拉雅Kelly 28手袋在香港以400萬港元的價格創下世界紀錄，另一款沒有鑽石的喜馬拉雅Kelly 25手袋在2020年則被以330萬港元的價格拍下。這意味著Hermès最具價值的手袋產品的拍賣價值在短短兩年內就縮水了近50%。

另外，Hermès限量的鉑金包以及一包難求的Kelly編織手袋在本次拍賣中的成交價也縮水至84萬和101萬元，原價500萬元的Hermès高定白金鑽石手錶成交價更是斷崖下滑至14萬元，另一款估值在30萬至40萬元之間的霧面鱷魚皮鉑金包則無人出價。

YAS 微保險推攝影比賽   參加即送10程 RYDE 乘客保   可贏逾萬元本地遊體驗 【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：龍紀瑩

開啟hket App，閱讀全文
手袋 鉑金 成交 時裝服飾 拍賣 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【生活水平】ECA International發表最新「生活費用研究」結果 香港蟬聯全球生活費最高城市
【生活水平】ECA International發表最新「生活費用研究」結果 香港蟬聯全球生活費最高城市
【iM人物專訪】揭開中資龍頭科網股阿里巴巴神秘面紗 香港區員工究竟有甚麼福利
【iM人物專訪】揭開中資龍頭科網股阿里巴巴神秘面紗 香港區員工究竟有甚麼福利
【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀
【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
【商品加價】日本UNIQLO將加價 Heattech售價貴近一半 用料設計一分錢一分貨？
【商品加價】日本UNIQLO將加價 Heattech售價貴近一半 用料設計一分錢一分貨？
【下半年部署】中金料港股下半年下跌空間有限 推介45隻首選及主題港股
【下半年部署】中金料港股下半年下跌空間有限 推介45隻首選及主題港股
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款