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【ZARA母企】Inditex季度盈利增8成、中俄生意跌　預告ZARA繼續加價

股市 19:51 2022/06/08

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【ZARA母企】Inditex季度盈利增8成、中俄生意跌　預告ZARA繼續加價

時裝品牌ZARA母企Inditex公布，至4月底季度，單季盈利按年增8成至7.6億歐元（約64億港元），符合市場預期，營業額按年增36%至67億歐元，毛利率升至60.1%，創十年高位。Inditex表示，ZARA上季成功將通脹壓力轉嫁消費者，預告本季會延續有關做法，行政總裁Garcia Maceiras補充，今年ZARA春夏季服務加價幅度約單位數百分比，會確保產品價格在消費者可承受範圍內。

日圓再跌穿6算創20年低 UNIQLO預告今秋加價、FLEECE外套加價逾50%，可見【下一頁】

Inditex早前宣布退出俄羅斯市場，公司上季度為此額外支出達2.16億歐元。Inditex原本在俄羅斯有502家分店，以店鋪計，是集團第二大市場。除了俄羅斯和烏克蘭，中國是Inditex上季唯一錄得銷售下跌的市場，集團在內地有67家分店。

Inditex表示，為確保貨源不受供應鏈緊張影響，正增加庫存量。不過，有分析員指出Inditex增加庫存的做法可能適得其反，若經濟情況惡化、消費者不願購物時，將衝擊毛利率和業績。

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經濟 時裝服飾 俄羅斯

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