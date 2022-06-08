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【Yakult 1000炒風】日本新益力多受追捧　日網民指責炒賣成風

商業 19:40 2022/06/08

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日本新系列益力多飲品「Yakult 1000」受網民追捧缺貨，網上有人炒賣高價出售。(Yakult圖片)

活性乳酸菌飲品「益力多」多年來一直有不少消費者支持，最近日本的新系列「Yakult 1000」突然受到網民追捧，更出現供應不足，網上有人囤積居奇以高價出售。

【可口可樂】日本可口可樂加價　樽裝飲品價格10月最多升18%

飲品「益力多」一直都有推陳出新，以往給消費者的印象是改善腸道機能，在2021年4月日本推出全新系列「Yakult 1000」，公稱乳酸菌含量更多達到1000億個，除了改善腸道機能外，官方亦有提及可以改善睡眠質素及舒緩壓力等效果，標明屬於「機能性表示食品」，即在當地尚未有能被稱之為藥的效用，但被實驗證實有對健康有一定幫助，效用獲日本法律認證的食品。最近「Yakult 1000」在日本網上社交媒體出現廣傳現象，引發銷售上升出現缺貨現像，甚至官方公告暫停網購，並會在7月增加生產。

「Yakult 1000」定價為每支130日圓(約7.6港元)，有7支裝售910日圓(約53港元)，但出現缺貨後，網上出現7支裝轉售價為3200日圓(約188港元)左右水平，平均每支接近460日圓(約27港元)達原價3倍以上。在社交媒體上有不少人批評，而且官方亦有公告注意到轉賣情況，提醒消費者產品屬乳製品需要保持冷藏，如在非正規途徑以外購入產品，將難以保障品質安全。

【好想去旅行】日本重開國際遊客限制多　官方冀先刺激國內遊

責任編輯:王浩賢

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