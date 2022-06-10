▲ 內地經濟加速修復 下半年要吼哪些主題

受累於人民幣匯率貶值以及內地疫情等影響，5月初恒指表現反覆，曾再多次跌穿20,000點關口。但自上月5月中以來，內地局部疫情控制向好、人民幣企穩、以及一攬子穩增長政策出台，市場氣氛似有所修復，恒指從上月低位已反彈近9%。我們預期，內地疫情明顯改善後前期的各項政策將集中發生效用，內地經濟在 6 月將步入加速修復階段。投資者要密切關注復工復產、以及政策相關主題，預期在波動市中這些主題或有突出表現。

圖： 人民幣停止快速貶值趨勢，重回升值區間

資料來源：Choice、中信証券

根據我們跟蹤的高頻資料顯示，5 月內地地產銷售開始出現邊際好轉跡象。 2022 年 5 月，18家樣本企業銷售金額和面積按年分別下降 55%和 56%，與 4 月降幅基本持平， 但按月分別回升 11%和 10%，顯示邊際回暖跡象。但是，行業內企業分化加劇，高信用企業銷售金額按年降幅較 4 月顯著降低。我們相信市場基本面底部或已出現，隨著需求側政策的不斷積累和局部疫情影響的逐漸減弱，下半年房地產市場有望迎來復蘇。

圖： 高信用和一般信用企業的銷售同比增速情況

資料來源：億翰數據、中信証券

消費方面， 4 月以來內地疫情擴散範圍進一步加大，各省均出現確診病例，各省的防控措施也進一步趨嚴，拖累消費增速出現兩位數的跌幅，且結構上呈現明顯的疫情影響特徵，即必選好於可選。5 月以來，隨著局部疫情的緩和，消費也在逐步恢復中。5 月前三星期乘聯會乘用車零售按月增速 34%，按年跌幅較上月收窄 19 個百分點，顯示居民的消費活動在逐步恢復，其他消費也類似。隨著 5 月局部疫情逐步緩和，預期後續消費按月

明顯改善。

圖： 上海復工資料總覽

資料來源：Wind、中信証券

因此，我們建議投資積極佈局現代化基建、地產、復工復產和消費修復四大主線。全年維度，關注現代化基建、地產兩條主線，基建領域建議重點關注低估值建築龍頭、電網、資料中心和雲基礎設施，地產領域則重點關注優質開發商、物管和建材。季度維度，關注復工復產主線，建議重點關注智慧汽車及零部件、半導體、光伏風電設備等。如以月維度，關注消費修復主線，建議關注航空、酒店、食飲、百貨商超，在局部地區規模性疫情消退、市場主體紓困和消費刺激等一攬子政策下， 預計這些品種將迎來月度級別的階段性恢復。

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