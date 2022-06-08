【有相睇】黃大仙綠表居屋錄蝕讓　業主SSD期滿即售　3年帳面損手30萬

近期樓市雖旺，但偶爾錄二手蝕讓成交，最近連綠表居屋市場也見蝕讓，業主3年止蝕離場，損失30萬元。富誠地產林惠芳表示，慈愛苑三期M座高層4室，實用面積506平方呎，單位為2房間隔，座向西南望開揚市區景，日前以485萬元（綠表）成交，實用呎價9,585元。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，上述業主於2019年3月持白居二資格購入單位，3年SSD屆滿後，於今年3月透過地產代理以開價548萬元（綠表）放售，放盤不足3個月，減幅共63萬元，出售給予綠表人士。

據了解，原業主於2019年3月以515萬元（綠表）二手購入，持有物業3年，是次轉手未扣除從價印花稅等雜費，帳面損手30萬元，3年間貶值近5.8%。

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