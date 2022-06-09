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【機迷熱話】NASA為新一代太空望遠鏡　打造太空觀察遊戲

科技 18:07 2022/06/09

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NASA推出一款線上小遊戲The Roman Space Observer Game，玩家可扮演羅曼太空望遠鏡操作員。（Roman Space Observer官網截圖）

航天科技發展迅速，美國太空總署（NASA）曾開發不少航空設備。爲滿足一眾太空迷及了解新一代太空望遠鏡「羅曼太空望遠鏡」（Nancy Grace Roman Space Telescope），NASA推出一款線上小遊戲The Roman Space Observer Game，玩家可扮演羅曼太空望遠鏡操作員，捕捉畫面中星系及黑洞。

羅馬太空望遠鏡的運作方式與哈勃太空望遠鏡（Hubble Space Telescope）十分相似，但它所使用的技術更爲先進，可收集大200倍的紅外線圖像。這個航天項目是為了探索太空暗能量（dark energy）、暗物質（dark matter）、太陽系外行星。羅馬太空望遠鏡於去年9月通過設計審查，但目前未確定確實的發射時間。

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NASA是次推出的羅馬太空觀察遊戲，是一款復古風格的街機遊戲，玩家從中捕捉太陽系外行星及黑洞。NASA表示，希望讓玩家了解宇宙及羅馬太空望遠鏡所見的景象。

據外媒《Gizmodo》報道，玩家甚至可以在遊戲中捕捉詹士韋伯太空望遠鏡 （James Webb Space Telescope）。遊戲亦十分具挑戰性，黑洞與黑色背景融爲一體，令玩家難以捕捉。

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責任編輯：吳嘉雯

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