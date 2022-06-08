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【姜濤 x PayMe】姜濤夥PayMeow教你轉用PayMe拎消費券 齊齊瓜分4000萬元獎賞

理財智慧 21:14 2022/06/08

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近日看到滙豐（00005）旗下電子支付平台PayMe代言人姜濤和PayMeow的新廣告，就知道他們又有新攪作啦！廣告中姜濤同PayMeow講：「我嚟緊勁忙呀，靠你教人轉架啦，你搵定班Friend幫你手啦！」到底佢哋講緊轉乜呢？原來係講緊教大家如何轉用PayMe拎消費券！姜濤叫大家一齊轉，姜糖們你哋準備好未?

【姜糖必搶】Häagen-Dazs聯乘法國羅浮宮推雪糕月餅 姜濤再度擔任代言人

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PayMe現時擁有逾270萬名用戶，為答謝用戶以 PayMe 接收香港政府新一輪電子消費券。 合資格人士選擇 PayMe 接收消費券，將瓜分總值 4000 萬元獎賞，當中包括商戶消費折扣券，以及豪華電動車和其他熱門電子產品大抽獎，PayMe 將公佈更多活動細節。

【姜濤效應】1664聯乘姜濤推3款限量版小麥白啤酒 專屬電車、大型電視廣告5.25延續姜濤灣打卡熱【見下頁】

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PayMe for Business 已擴展至全港超過 3.5萬家網上及實體商戶，數目持續增加，當中包括本地大型電子商貿平台，以至作為經濟重要支柱的中小型商戶等，用戶使用消費券將會更簡單方便。 為隆重其事，PayMeow 再次與人氣偶像姜濤合作，以舞蹈鼓勵大家「轉」 用 PayMe。姜濤聯乘 PayMeow 的電視廣告和一系列社交媒體短片將在多個平台播放，並會推介 PayMe 的各項獨家優惠。

【姜濤 X Darlie 好來】 Darlie「唧牙膏式」推出姜濤宣傳 姜糖大讚識玩 求推姜濤肖象產品【見下頁】

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為感謝香港人的支持，PayMeow 應援車將於新一輪電子消費券登記期內巡遊香港，展示如何下載 PayMe 及使用 PayMe 領取消費券，並向公眾派發 PayMe 紀念禮品，以答謝用戶轉用 PayMe。

【姜濤生日】 姜濤23歲生日多個廣告品牌錫到燶 設打卡位贈慶【見下頁】

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記者：張以正

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姜濤 Mirror 電子消費券 滙豐控股（00005） PayMe 港股 著數優惠

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