【樓市故事】年輕情侶望上車　業主爽快減價成人之美　509萬沽藍澄灣兩房

中原地產黃俊傑表示，大市回穩，不少買家加快入市。青衣藍澄灣2座中高層H室錄成交，實用面積451平方呎，兩房間隔，享內園泳池景，叫價608萬元，減價18萬元，以590萬元沽出，實用呎價13,082元。

黃俊傑指，單位附帶企理裝修，景觀吸引。買家為一對年青情侶，買樓準備結婚及作自住用途，睇樓數日便遇到上述心水盤，立即還價洽購，而業主見買家具誠意，又希望幫助年青人上車，所以爽快答應減價。

據了解，原業主於2009年12月以212萬元買入單位，自住12年多，因單位不夠住，才割愛賣樓，賬面獲利378萬元，單位升值約1.8倍。

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