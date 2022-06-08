【理財智慧】新交所成中概股避難所  一文了解如何投資新加坡股票

自從中美貿易戰後，美國因應會計要求，開始勒令在美上市的中概股退市。雖然有消息指，在美退市後，不少中概股考慮來港上市，但由於不同原因，「新交所」也希望在此分一杯匙，一文了解新加坡股市投資。

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外國公司問責法案

美國國會在2020年通過《外國公司問責法案》(Holding Foreign Companies Accountable Act)，要求在美上市需符合會計要求，否則不遵守的外國公司摘牌。在此前中方一直以「國家安全」為由，拒絕讓有關機構審計底稿進行例行檢查。

中概股被點名數目

現時有超過一百間在美上市的中概股被點名，包括港人熟悉的京東，科興和拼多多等。雖然隨著被點名中概股數目愈來愈多，但市場跌勢不如以往，或者市場也已消化有關的信息。有指中方有意釋出善意，有意修訂《關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定》，明確容許境外監管機構與當地監管機構合作。

新加坡搶中概股

雖然中美雙方仍就監管問題拉鋸，但在美上市中概股都考慮如果在美國退市後在其他地方第二上市。當時不少港股專家都認為港股是最理想的上市地點，畢竟香港可控性高、也具世界認可的亞洲金融中心。但最近新加坡交易所居然成為其中一個上市的市場，甚至主動邀約中概股公司上市，電動車公司蔚來以股票代號NIO於新交所上市。

新交所優勢

由於香港近年因為不同的原因捲入中美貿易戰之間，甚至連特區官員都受到制裁，令香港金融中心地位有負面影響。新加坡由於在外交上相對與各國都保持友好關係，部分中概股為免日後中美貿易戰加劇而受制裁，因此考慮轉往新加坡上市，以減少政治因素的影響；加上完善法治，穩定政局和無外匯管理，都吸引不少投資者和公司。

如何投資新加坡股市

現時如果想投資於新加坡股票的話，可以前往星展銀行開設一個「新交所股票戶口」進行買賣，也可考慮使用耀才或華泰證券，均提供有關股票買賣服務。同時，投資者也可以投資新加坡海峽時報指數ETF 或 富達基金—新加坡基金。

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記者：陳佳恩