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【壹傳媒282】台灣「蘋果新聞網」宣布完成出售、買家身份待公布　大部份員工可轉移到新東家

股市 18:47 2022/06/08

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【壹傳媒282】台灣「蘋果新聞網」宣布完成出售、買家身份稍後公布　大部份員工可轉移到新東家

壹傳媒 （00282） 去年起停牌、資金被凍結，拖累旗下台灣《蘋果日報》營運。台灣《蘋果新聞網》發聲明指，台灣《蘋果》完成交接，至於新東家的主席及執行主席稍後公布。有台媒指，台灣《蘋果新聞網》新買家並非商人黃浩，而是17Live創辦人潘杰賢以3億元新台幣收購（約7974萬港元）。

台灣《蘋果》創報精神領袖、台灣分公司法人代表的葉一堅稱，因為台灣大量解僱法要在60天前宣告，所以召開一級主管會議。他說：「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」

台灣《蘋果新聞網》聲明稱，香港總公司面臨全球新聞史上前所未見的風暴，加上港蘋資金被凍結，以致台蘋金流斷鏈。

聲明稱，《蘋果新聞網》將以更新穎、更亮眼的形式服務讀者，轉身後的《蘋果》更注重數位新聞的科技發展再度發光，期待讀者繼續支持。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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港股 台灣 蘋果日報 停牌 壹傳媒 壹傳媒（00282）

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