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美聯：逾66%業主供滿樓　撑起樓市　下半年目標增聘1000人、開30間分行

股樓投資 19:01 2022/06/08

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雖然近期樓市交投氣氛好轉，但各區均見蝕讓買賣。正當市場憂慮樓市轉勢之際，美聯預計，下半年樓市將延續次季走勢，更預期全年樓價升5%，又指雖然日後香港或加息，但目前業主持貨力強，供滿樓比率高達66.1%，認為這批業主可透過加按物業或儲蓄，協助其他家庭成員置業，為樓市帶來支持作用。 

該盤住宅部行政總裁（港澳）布少明說，政府早前進一步放寬按保，加上東鐵過海段通車，將繼續利好樓市，又料下半年多個新盤登場，將帶動一手成交量重上逾萬宗水平，而二手料緊隨上升。他透露，下半年將繼續添兵增舖，目標增聘1,000名前線代理及增設30間分行。  

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該行預計，受到疫情影響，不少發展商押後推盤，至次季才逐步加快步伐，然而疫市之下新盤未見減價促銷，而是採取「貼市價」策略試水溫，反映未來供應緊絀，發展商傾向惜售手上貨源，而累積貨尾量亦由去年底的13,640伙，升至今年5月的14,371伙。值得留意的是，以地區劃分，市區（包括愉景灣、將軍澳及西貢）累積貨尾過去5個月增加約8.9%，主要是市區供應買少見少，發展商較為「先求價後求量」；反觀，新界區貨尾則微跌約0.7%，主因該區未來供應較多，發展商以「貼市價」策略推售新盤。 

同場加映︰【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 二手市場 布少明 樓價

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