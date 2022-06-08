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【人民幣匯價】美銀指三因素驅使人民幣加快貶值　料年底見7算

宏觀解讀 18:39 2022/06/08

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【人民幣匯價】美銀指三因素驅使人民幣加快貶值　料年底見7算

美銀認為，有三大因素驅使人民幣加快貶值，包括（1）中國貨幣政策方向及增長周期與其他國家迥異；（2）中國採取更寬鬆貨幣政策，為人民幣貶值提供空間；（3）資金流出情況仍可控，因此將今年底人民幣兌每美元預測由6.8，下調至7算，明年首季進一步跌至7.1。

財政部今年在港發行230億元人幣國債【下一頁】

美銀指，若財政及貨幣政策成功配合，再加上人民幣貶值，相信可令中國明年經濟帶來更好增長，同時人民幣於明年下半年走勢會回穩至6.9。

內地貨幣政策寬鬆才剛開始

該行經濟師表示，人民幣有需要貶值更多，才能緩解相對緊張的金融環境，而好消息是內地貨幣政策寬鬆才剛開始，壞消息則是放寬幅度相對其他亞洲經濟體仍然偏小。美銀稱，現時中國實際利率正在下降，但降幅仍然不足。

人民幣貶值下，今年來資金持續流出中國，外資持有的中國本土資產，包括債券、存款、股票及債券均下跌，由去年底的1.7萬億美元，降至3月底的1.54萬億美元。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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