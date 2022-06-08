【大行看法】美銀證券：對中國股票立場轉為「策略性看好」　互聯網板塊料可成為大市反彈領頭羊

美銀證券中國股票策略師Winnie Wu指，該行對中國股票的立場正轉為「策略性看好」(tactically bullish)，一改一直以來的悲觀看法。

Wu接受外電訪問時指，防疫措施鬆綁，內房債違約風險見頂、企業盈利料復甦，以及接下來的人大會議，都有助提升市場情緒。

她又指，經濟正處於U形復甦之底部，企業盈利下調的過程則最少已完成逾半，低基數效應下明年上半年的盈利料將非常強勁。不過她相信，市場未來兩至三個月將維持波動，股份估值低於長期均值、但同時亦遠高於歷史低位。

投資者偏好方面，Wu認為投資者今年偏好價值股多於增長股。惟隨著不確定性消退，市場料再度重新追逐風險。

展望未來5年，Wu指內地科技股仍會受到政策不確定性困擾，但在經濟下行期間，當局會暫停收緊監管。她又相信，當內地政策轉為對經濟增長提供更大支持，中資互聯網板塊料可成為大市反彈的領頭羊。

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