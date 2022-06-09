  • 28°C
香港時間 : 2022609日 (四) 09:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英國王室】網民翻查王室照片 莉莉貝特被指似足一個人

環球社會熱點 09:05 2022/06/09

分享：

分享：

英國哈里王子和太太梅根周一（6日）發放女兒莉莉貝特生日照，首次公開愛女的正面容貌。有英國民眾翻查英國王室成員舊照，發現莉莉貝特樣貌神似哈里堂妹尤金妮公主。更有英國網民指，莉莉貝特和尤金妮的兒子樣貌上亦有相似之處。

威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面 【下一頁】

隨著莉莉貝特（Lilibet）正面照正式曝光，網民很快就發現，她和現年32歲的尤金妮公主（Princess Eugenie）在1歲時的樣貌十分神似。很多網民認為兩人皆紅髮、臉頰圓潤，且嘴巴都是心型。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

另一個被指和莉莉貝特相似的，則是和尤金妮年僅17個大的兒子August。他在白金禧年慶祝典禮上，身穿胸口繡有英國國旗的藍色毛衣亮相。有網民甚至表示，莉莉貝特和August相似程度甚至會被誤認為雙胞胎。

女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝 【下一頁】

莉莉貝特和August父母皆甚少公開兩人照片。是次為莉莉貝特第二站公開照片，而August則於周日（5日）公開露面，此前從未公開其正面照。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

安德魯性侵案女子被控誹謗 涉嫌性侵亞裔女藝術家
今日
安德魯性侵案女子被控誹謗 涉嫌性侵亞裔女藝術家
【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面
2022/06/08
【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面
【英國王室】威廉夫婦披參加白金禧心情 笑稱「路易最開心」
2022/06/08
【英國王室】威廉夫婦披參加白金禧心情 笑稱「路易最開心」
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
2022/06/07
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
【英國王室】莉莉貝特正面照首曝光 一頭紅髮似足老豆
2022/06/07
【英國王室】莉莉貝特正面照首曝光 一頭紅髮似足老豆

你可能感興趣

安德魯性侵案女子被控誹謗 涉嫌性侵亞裔女藝術家
今日 08:05
安德魯性侵案女子被控誹謗 涉嫌性侵亞裔女藝術家
【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面
14:05 2022/06/08
【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面
【英國王室】威廉夫婦披參加白金禧心情 笑稱「路易最開心」
09:05 2022/06/08
【英國王室】威廉夫婦披參加白金禧心情 笑稱「路易最開心」
皇室 網絡熱話 哈里王子 英國 梅根王妃

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】俄稱近乎完全控制盧甘斯克 俄外長訪土耳其商議糧食問題（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】俄稱近乎完全控制盧甘斯克 俄外長訪土耳其商議糧食問題（不斷更新）
英國正式試行4天工作制 人工照收足
英國正式試行4天工作制 人工照收足
新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月09日 時間09:00）
【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面
【英國王室】威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
【烏克蘭戰爭】默克爾拒就任內對俄政策道歉 已盡力阻止戰爭
人手不足加航班取消 英國機場陷入大混亂
人手不足加航班取消 英國機場陷入大混亂
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款