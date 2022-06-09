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【英國王室】網民翻查王室照片 哈里女兒被指似足一個人

環球社會熱點 09:05 2022/06/09

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英國哈里王子和太太梅根周一（6日）發放女兒莉莉貝特生日照，首次公開愛女的正面容貌。有英國民眾翻查英國王室成員舊照，發現莉莉貝特樣貌神似哈里堂妹尤金妮公主。更有英國網民指，莉莉貝特和尤金妮的兒子樣貌上亦有相似之處。

威廉一家拒出席莉莉貝特生日派對 驚與哈里單獨見面 【下一頁】

隨著莉莉貝特（Lilibet）正面照正式曝光，網民很快就發現，她和現年32歲的尤金妮公主（Princess Eugenie）在1歲時的樣貌十分神似。很多網民認為兩人皆紅髮、臉頰圓潤，且嘴巴都是心型。

    點擊圖片放大
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另一個被指和莉莉貝特相似的，則是和尤金妮年僅17個大的兒子August。他在白金禧年慶祝典禮上，身穿胸口繡有英國國旗的藍色毛衣亮相。有網民甚至表示，莉莉貝特和August相似程度甚至會被誤認為雙胞胎。

女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝 【下一頁】

莉莉貝特和August父母皆甚少公開兩人照片。是次為莉莉貝特第二站公開照片，而August則於周日（5日）公開露面，此前從未公開其正面照。

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責任編輯：李俊儀

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