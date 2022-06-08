人手不足加航班取消 英國機場陷入大混亂

英國早前放寬出入境限制，民眾陸續重新恢復旅遊。然而，由於人手不足及眾多航班取消，英國多個機場出現混亂情況。不少民眾聲稱，在機場內等候多時亦救助無門，直言情況讓人「羞恥」。

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經過新冠肺炎疫情的封鎖邊境後，大批英國民眾近日希望外遊，享受夏日假期。然而，由於後疫情時代需求急增及人手短缺下，英國周三（8日）多個機場出現混亂場面，超長的排隊人龍，數小時等待安全檢查及大批航班取消。

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有乘客在社交網站分享照片，表示周三凌晨3時在曼徹斯特機場內已有超長人龍排隊，等候航空公司櫃台處理登機報到。乘客亦稱，經過2小時等候後，自己才順利通過機場安檢。到埗區亦同樣混亂，有影片顯示行李帶及堆滿未有人領取的行李。

滿地擺放的行李

倫敦格域機場（Gatwick Airport）的混亂亦不遑多讓。匈牙利廉航Wizz Air的航班取消後，一眾乘客仍在閘口等待上機，沒有廣播通知航班取消，Wizz Air亦無告知。有乘客指近2小時後才有人前來處理，但亦無提供太大幫助。

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然而，英國機場的混亂情況未來可能會惡化。英國總工會（GMB）及團結聯盟（Unite unions）可能在夏天發起罷工，英航的地勤人員或參與。同時，意大利亦有機師及機組人員罷工，導致數十航班取消，往來英國航班亦受影響。有關組織表示，薪酬及休假未談妥下，今次只是罷工第一階段。

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責任編輯：吳漢培