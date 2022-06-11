【室內設計】新婚夫婦48萬裝修469呎單位 3房1廳全爆變1房2廳 開放式格局空間感倍增

香港樓價高企，「上車」對年輕人來說絕非易事。若然新婚兩口子有幸能置業，應該好好規劃整個單位空間和間隔，從而更符合自己需要。是次要介紹的單位是位於銅鑼灣的寶靈大廈，實用面積約469平方呎，裝修費約48萬，全部設計連裝修大約用了5個月。

這單位共居住了2人，包括新婚夫婦2人和2隻貓貓。裝修原因是原則是3房設計，上手業主一家人居住，現在要重新裝修、翻新以符合二人新婚之家的需要。由於業主喜歡冷色現代風，因此整個單位在在設計上以深木色，白色及藍色為主調。設計師運用灰水泥牆增添視覺上伸延性，擴闊客廳深度及空間感，與深棕木質感及簡約白色搭配出溫暖而寧靜的氣息。

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單位過大的間隔改動包括將廚房原牆身亦拆掉，移出到主力牆橫樑位置，並裝玻璃門以劃分客廳及廚房，全屋牆身和房間間隔都要拆掉。由原先3房1廳間隔，改動為1房2廳間隔。原本單位較為殘夠以及有壓迫感，裝修後感覺上空間更為寬闊。加上因爲磚牆全拆再重新間一房間，所以能讓設計師有更大的發揮空間。

首先在入門位置加插水泥灰特色牆及玄關位做了六角併磚特色位，玄關卡座位置更方便屋主作穿鞋之用。設計師以玻璃屏風替開放式的環境作規劃，令整個空間井然有序，格局鮮明，從而分隔開入門位置和飯廳；卡座旁邊亦採用懸空櫃，增加空間感。飯廳的落地櫃亦有特色位，除了梯型設計，亦以透明玻璃櫃以收藏酒類。

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在客廳方面設置大型收納櫃供戶主放置書本及雜物，由於有愛貓的關係，亦特別放置大型貓跳台供兩隻「主子」作玩樂之用。電視設置於牆身，下方亦採用懸空條子櫃；燈光方面除了採用射燈亦有壁燈，使全屋光線更為充足；而且客廳中央以長枱分隔開工作區域以及休閒區域，全開放式的感覺增加空間感，視覺效果更為闊落。

在主人房方面，入門左手邊做了一個落地大衣櫃供戶主放置衣物，玻璃間隔能分隔開工作地方以及睡眠地方，同時讓光線充足地照射整個房間，更為明亮。另外單位樓底較高，接近3米，因此在飯廳和主人房之間亦有陣位限制佈局，所以設計師以修飾陣位及橫樑部分，令整個單位盡量減少天花的高低級。

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廚房和浴室的間隔則沒有過大的變動，只是浴室企缸改為用玻璃趟門；而廚櫃為配合全屋顏色，均用上簡約白色和靛藍色，從而統一全屋色系。

費用：約48萬

*資料及圖片由 Spirit Interior Design 提供

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責任編輯：陸盈希