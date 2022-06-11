【興趣變商機】設計師變人氣插畫家　二創懷舊電影海報拓商機

▲ 無紙用工作室創辦人林嘉恒自小已喜愛畫畫，讀書時亦受到海報大師阮大勇的作品啟發，於2019年時成立「無紙用」工作室，專注手繪懷舊海報風的作品創作。（湯致遠攝）

懷舊、復古風逐漸吹向新時代，有人認為80、90年代時期的香港，是本土流行文化的黃金時代，當時流行文化不但稱霸亞洲，更影響了不同世代的香港人，當中無紙用工作室（No Paper Studio）創辦人林嘉恒亦是其中之一。

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創辦「無紙用」 高峰月入6位數

林嘉恒自小已喜愛畫畫，讀書時亦受到海報大師阮大勇的作品啟發，在香港知專設計學院畢業後曾擔任In-house designer（機構內部設計師）。於2017年時在社交平台創立「無紙用」專頁，發現自己真正的興趣是畫畫而非設計，又厭倦工作過於重複性，於是在2019年辭去工作，正式成立個人工作室，現時專注於手繪懷舊海報風的作品創作，在高峰時期每月收入更可達6位數字。

該工作室主要以手繪懷舊電影海報風格為主，多以電影主題、社會熱話等為題材。林嘉恒坦言，初時專頁並未得到太大回響，自己亦是試驗性質經營，但「試試下就變成認真」，開始想將「無紙用」發展成事業，正式成為個人業務。

為累積人氣，創作者不但要完成本來的客戶定單，更需要努力在社交媒體發布作品，保持品牌曝光度。林嘉恒分享，「基本上每天吃完早餐就開始工作，有時可能到中午會休息一會，再畫到晚上10點左右才收工，雖然非日日如是，但工時一定比以往受聘工作來得多」。

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每幅作品由落筆起稿、上色、文字設計及排版，未計要找創作靈感就，已至少花費約6小時。比起以往只需按照公司的需要想點子，不及為自己創作的壓力來得大，但他更享受可以做自己喜歡的事，更認為「這種滿足已可當飽飯食」。

緊貼時事找靈感 引網民共鳴

除了需長時間創作外，林嘉恒亦苦惱於找尋創作靈感。他指，有時若碰巧遇上「腦閉塞」，就算用兩天的時間也未必能夠想到。為保持創作靈感，他會經常留意時事新聞，將這些元素歸納到自己的作品當中，引起讀者共鳴。

他舉例指，「如早前荃灣街市豬肉店店員，因被指外貌似偶像成員AK引起城中熱話，自己就趁機以此為作品主題，畫出AK版的『豬肉佬』，並融入港產片元素，將乾馬丁尼（Dry Martini）加到作品中。」在作品推出後，因為風趣幽默的畫風，隨即吸引大批網民熱議，更吸引了不少鏡粉留言。

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記者：黃顯晴

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