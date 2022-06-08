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【互聯網監管】市監局：部署規範618網絡促銷經營活動　禁止不正當競爭、落實平台主體責任

股市 18:23 2022/06/08

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【互聯網監管】市監局：部署規範618網絡促銷經營活動　禁止不正當競爭、落實平台主體責任

內地年中電商促銷活動「618購物節」早前開鑼，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 、拼多多（美：PDD）、快手 （01024） 等已啟動預售，一眾平台以至商家冀力追回疫情期間損失。市場監管總局指，今年「618」網絡集中促銷活動，對促進消費恢復、幫助企業紓困、保主體穩就業，具有重要意義，周三（8日）發出《工作提示》，市監局將部署規範「618」網絡集中促銷經營活動。

市監局：加大審核和抽查力度 不得妨礙其他經營者

阿里旗下天貓、京東上月啟動預售，並力大今年優惠力度。市監局發布《關於規範「6·18」網絡促銷經營活動的工作提示》，提到要禁止不正當競爭行為，提醒不得通過排除、限制競爭及妨礙、破壞其他經營者合法提供的網絡產品或者服務等開展促銷。

市監局再重申，要落實平台主體責任，加大審核和抽查力度，確保經營者主體信息真實有效。此外，須規範集中促銷行為，加強對平台內經營者的管理，規範有序開展促銷活動。同時，要加大對中小微商戶的支持力度，助力中小微商戶減負增收。

各級部門強化監測監管 倡導理性消費

市監局又要求各級市場監管部門強化監測監管，嚴格查處「618」網絡集中促銷活動期間的違法違規行為，同時提示要倡導理性消費，注意防疫安全。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

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港股 美股 快手—W（01024） 京東集團—SW（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 拼多多（美：PDD） 京東（美：JD）

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港股造好恒指收報22014點　阿里巴巴（09988）漲逾1成近2000沽盤110元排隊出貨獲利全被掃清

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