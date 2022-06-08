【大行報告】 內地再批60款遊戲版號 富瑞：釋除市場擔憂 列出受惠股名單

國家新聞出版署再次發放年內第二批遊戲版號，涉及60款遊戲。消息帶動一眾遊戲股大升。即將公布業績的嗶哩嗶哩（09626），股價升勢最強，升19.6%，報236.6元；騰訊控股（00700）升6.5%，報391.4元；網易（09999）升5.7%，報169.9元；心動公司（02400）升8.4%，報25.95元；金山軟件（03888）升5.8%，報29.2元；中手游（00302）升6.2%，報2.22元。

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富瑞發表研究報告指，市場在4月25日首批遊戲復批後，一直期待新一批遊戲復批的來臨，今次內地再批出60款國產網絡遊戲，可釋除市場對內地遊戲產業前景的憂慮。該行預計，騰訊、網易、嗶哩嗶哩、心動公司、金山軟件）、中手游和創夢天地（01119）將成為恢復遊戲審批的受益者。

另外，在短視頻方面，該行認為遊戲復批有利快手（01024）的直播和廣告收入，可得益於流量和內容產品的增強。

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記者：郭秀慧