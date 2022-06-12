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【機械人】日本東部樂天超市採用送貨機械人　最快30分鐘内送到

16:00 2022/06/12

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日本東部城市有企業由上月28日開始，採用送貨機械人，以節省人力成本。（樂天官網截圖）

人工智能（AI）及機械人技術日漸成熟，用途亦愈來愈廣泛。日本東部城市有企業由上月28日開始，採用送貨機械人，以節省人力成本。

自動送貨機械人由樂天集團、松下控股公司和西友公司聯合推出，這是繼神奈川縣橫須賀市之後的第二次推出服務。配送區域覆蓋西友超市的筑波竹園分店，受惠該店方圓約850米範圍內約1,000戶家庭。下單後，機械人最快30分鐘內送達，在一次演示中，機械人離開商店15分鐘後，就到達顧客家中。 該服務僅在周六提供，直到7月30日。

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顧客可以通過樂天專用網站下單，由西友超市供應2,000多件商品。下單後，松下製造的機械人就會送貨上門。當機械人快將到達時，會向顧客傳送通知。然後，顧客可以輸入代碼，將貨品從機械人中取出，整個運送服務會向顧客收取約110日元（約6港元）手續費。

據日媒《每日新聞》報道，機械人以每小時4公里的速度移動，會在感應器檢測到障礙物時停下來，亦會有一名保安人員監控機械人。樂天表示，隨著在線購物需求的增長，送貨成本預計會上升。該企發言人表示，希望透過使用機械人，提供更便宜及方便的送貨服務。

【俄烏戰爭】IBM正式撤出俄羅斯市場　將逐步關閉業務及解散員工

責任編輯：吳嘉雯

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