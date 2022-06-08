【WFH】Work-Life Balance城市調查　香港排第幾?　

▲ 美國手機保安技術公司KISI最近發表《2022年工作與生活平衡城市排行榜》，在51個美國城市以及49個全球城市中，挪威首都奧斯陸以滿分排榜首，香港排倒數第8名即第93名，更在全球過勞城市之中排名第二。（林宇翔攝）

愈來愈多上班族希望可以做到工作與生活平衡（Work-life Balance），但對於香港的打工仔而言，要平衡生活與工作，似乎不那麼易。

【職場文化】減少浪費時間？ Google擬縮減員工績效評估至每年1次

美國手機保安技術公司KISI最近發表《2022年工作與生活平衡城市排行榜》，在51個美國城市以及49個全球城市中，挪威首都奧斯陸以滿分排榜首，香港排倒數第8名即第93名，更在全球過勞城市之中排名第二。



在調查中，研究人員比較了各個城市在工作強度、制度支持、立法和城市宜居性等數據結果，並分析每周工時、過勞人口比例、失業數字等19項因素。總結出城市的工作與生活平衡指數。排名首5位的城市除奧斯陸之外，依次是瑞士伯爾尼、芬蘭首都赫爾辛基﹑瑞士蘇黎世及丹麥哥本哈根。



據調查數據顯示，奧斯陸的僱員最少享有薪年假25天，香港有薪年假起點為7天，較奧斯陸少逾2倍，僅次泰國曼谷的6天，排全球尾二。

【Meta人才招聘】Meta放緩招聘 減營業成本

香港過勞上班族比例全球第二高

在過度勞累的人口比例方面，香港亦排名第2，而最高比例的3個城市依次為：阿聯酋的迪拜、香港及馬來西亞的吉隆坡，分別為23.40%﹑17.90%和17.10%。最低比例的3個城市則為阿姆斯特丹﹑墨爾本及悉尼，這些城市的人口過度勞累均不到10%。



另外，在最適合居家辦公調查方面，新加坡、華盛頓和奧斯汀分別為排行榜中首3名，調查認為，以上城市提供更多可以遙距執行的工作機會，亦廣設免費的無線網絡等基本設施，可更好的支援遙距工作。

▼ 點擊圖片放大

【失業支援】調查稱近4成基層曾申請臨時失業支援 惟不少個案被拒

責任編輯：黃顯晴

《創業ideas》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：