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【投行業績】瑞信警告第二季或錄虧損　據報將進行新一輪裁員

股市 17:59 2022/06/08

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瑞信警告第二季或錄虧損，另據報該行將進行新一輪裁員。

投資銀行瑞信就該行第二季業績發出盈警，指該行交易收入雖受惠市場波動性增加，但直言資本市場發行水平持續低迷，連同信貸利差擴闊，都拖累該行4月及5月份財務表現，並有機會導致集團整體第二季錄得虧損。

瑞信周三表示，俄烏戰爭與主要央行因應通脹急升大幅收緊貨幣政策，以及各國撤銷因應疫情而推出的刺激措施，都導致市場波動性持續高企、並令該行出現客戶人流疲弱，以及客戶持續去槓桿的情況，上述情況在亞太區尤其顯著。

瑞信又稱，今年將繼續是該行「過渡」的一年，指會加快整體集團之成本削減行動，目標是由2023年起將成本節省最大化，而細節將於6月28日的投資者日公佈。

與此同時，外電引述消息人士指，瑞信正考慮新一輪裁員行動，受影響部門將包括各個地區的投資銀行與財富管理部門，藉以削減成本，但最終裁員人數仍未有定案。

瑞信發言人則拒絕就消息評論。截至去年底止，瑞信於全球有逾5萬名僱員。

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