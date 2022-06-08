【投行業績】瑞信警告第二季或錄虧損　據報將進行新一輪裁員

▲ 瑞信警告第二季或錄虧損，另據報該行將進行新一輪裁員。

投資銀行瑞信就該行第二季業績發出盈警，指該行交易收入雖受惠市場波動性增加，但直言資本市場發行水平持續低迷，連同信貸利差擴闊，都拖累該行4月及5月份財務表現，並有機會導致集團整體第二季錄得虧損。

瑞信周三表示，俄烏戰爭與主要央行因應通脹急升大幅收緊貨幣政策，以及各國撤銷因應疫情而推出的刺激措施，都導致市場波動性持續高企、並令該行出現客戶人流疲弱，以及客戶持續去槓桿的情況，上述情況在亞太區尤其顯著。

瑞信又稱，今年將繼續是該行「過渡」的一年，指會加快整體集團之成本削減行動，目標是由2023年起將成本節省最大化，而細節將於6月28日的投資者日公佈。

與此同時，外電引述消息人士指，瑞信正考慮新一輪裁員行動，受影響部門將包括各個地區的投資銀行與財富管理部門，藉以削減成本，但最終裁員人數仍未有定案。

瑞信發言人則拒絕就消息評論。截至去年底止，瑞信於全球有逾5萬名僱員。

【石Sir一周前瞻及異動股】特步國際、新特能源及廈門港務

相關文章:

【投行業績】瑞信上季轉蝕169億港元 投行收益跌31%、去年捲Archegos等多項醜聞

【投行裁員】傳中外資行均裁員 兩中資行裁減投行及股票資本市場部3成香港員工、料涉逾百人（第二版）