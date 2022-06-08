▲ 【夾心階層】SJP調查：近7成港人認同無條件供養父母 約半認為父母太早退休、心存不滿

財富管理集團St. Jame's Place Asia（SJP）發表亞洲「夾心階層」報告，調查香港和新加坡上有父母、下有子女的夾心階層的財務挑戰。SJP調查顯示，68%受訪香港夾心階層認同有責任和義務在經濟上毫不猶豫地支持父母，另有24%認為只須在關鍵和緊急時刻提供支援。不過，調查同時顯示，58%受訪者坦言財政支援父母會妨礙自身財政成就，逾6成認為會影響自己退休生活和為子女未來的儲蓄能力。

SJP表示，超過一半（51%）香港受訪者認為他們的父母太早退休，48%受訪者對他們現在需要為他們提供的經濟支援心存不滿。

7成受訪香港夾心階層憂過多財政支持會「寵壞子女」

在面向子女方面，接近四分之三（74%）受訪者認為，投資子女未來會會為他們在其他方面的財富規劃帶來壓力。71%受訪者擔心他們的孩子將來需要和要求的財務支援會超過他們本身所能夠提供的。

63%受訪者認為他們應該優先滿足子女的財政需求，但70%的受訪者也擔心為孩子提供過多的財產支援會寵壞他們。

逾3分之2受訪者對管理跨代財富傳承缺乏了解 籲提早規劃

該行指出，雖然71%受訪者認為他們的家庭在跨代財富規劃方面是有效和有規劃的，但超過三分之二（67%）受訪者對如何管理跨代財富有效傳承缺乏了解。66%受訪者亦沒有充分了解稅收對傳承計劃的影響。

SJP香港和上海業務主管Oliver Wickham稱，香港是最昂貴的居住地之一，因此許多人擔心必須對多代人的需求與財務上進行管理亦不足為奇。提前規劃財富和資產傳承仍然是財富管理中最被忽略的領域之一，為家庭成員帶來巨大壓力。這確實是第三方能夠支持和協助家庭制定和確保他們擁有一個財務規劃，並且可以幫助減低其複雜性，以防止意外和財務困境。

SJP今年2月和3月在香港和新加坡兩地共2780次網上訪問，受訪者年齡由25歲至54歲，家庭年收入介乎40萬至150萬港元，並有股票、地產或基金投資。

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