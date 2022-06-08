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【下半年展望】 光大證券﹕ 下半年恒指或上試25000點水平 重點推薦8隻股份（附目標價）

股樓投資 17:52 2022/06/08

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光大證券國際表示，今年下半年環球金融市場將持續受三大因素影響，包括俄烏衝突引發的全球性高通脹低增長、美聯儲貨幣政策，以及疫情對經濟產生的不確定性。港股方面，光大證券國際證券策略師伍禮賢預期，今年下半年股市逐步回穩，恒指有機會上試25000點水平，而國企指數下半年目標為8500點，上證指數下半年的目標為3500點。

同場加映﹕【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

伍禮賢形容，港股下半年的走勢是「向上反彈受限制，往下回落有承接」的「上落市」格局。他表示，相對去年，今年港股面對的較大投資環境變化是低利率環境出現轉捩點，對資本市場的流動性帶來一定考驗，不過，港股下半年新增一個重要正面因素，就是預期內地將採取更寬鬆貨幣政策，加強促進內循環經濟，以及加大投放固定資產投資，將抵銷部分環球利率上升及中美關係緊張的影響。同時，內地加強維持金融市場的穩定性，料亦對港股帶來積極支持。

同場加映﹕【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀 

他亦指出，投資者不能忽略港股市場在過往長時間表現落後，以及其估值優勢，而上述因素在近期外圍市況大幅波動的情況下，表現尤其明顯。

至於美國加息對港股的影響，他認為對美股的影響更大，而近年港股受科技股帶動較多，面對現時內地經濟下行壓力較大，穩經濟為主要目標，將採取更寬鬆貨幣政策，料有利科技板塊在盈利上的復甦，也是該行看好港股下半年表現的原因之一。

伍禮賢認為，在下半年不確定國際環境，及國策全力支持經濟穩定增長的支持因素下，投資者可重點留意石油、新能源、基建及精選內房等四大投資主題（推介股見圖）。

光大證券國際下半年推薦8大股份:

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記者：郭秀慧

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