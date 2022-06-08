【ESG】大新銀行攜地球之友　推出中小企ESG嘉許計劃

大新銀行與地球之友攜手舉辦的「中小企ESG最佳實踐表現嘉許計劃」。計劃鼓勵中小企業採用環境、社會及管治（ESG）最佳實踐，從而提升業務競爭力，實現可持續發展。於今天的啟動禮上，雙方已進行「支持可持續發展目標簽署儀式」，承諾為聯合國可持續發展目標出一分力。

計劃旨在為中小企提供行業特定知識，讓他們認識到ESG實踐與行業生態系統的相關性，並通過簡單易明的評估提高他們的意識及作出適當改善，從而鼓勵推行ESG最佳實踐，助他們增加業務的可持續性。其他計劃詳情可到計劃網址查詢。

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是次計劃接受從事「建築和房地產業」和「零售及電子商務」的中小企參與。計劃特意設計了一系列行業專題論壇，由行業領袖分享知識，幫助中小企了解影響到所處行業生態系統的ESG因素。如欲參加專題論壇，請點擊此處填寫表格。

為鼓勵更多中小企業採用可持續ESG商業實踐，參與嘉許計劃及/或行業論壇之企業可獲大新銀行獨家送出以收費折扣及現金回贈方式發放的銀行和融資獎勵。有關詳情請參閱大新銀行官方網站。

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責任編輯：黃苑筠