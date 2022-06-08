【旅遊復甦】人手短缺削班混亂　歐洲調低航空復甦預期

▲ 歐洲空中航行安全組織估計，2022年內歐洲地區航空交通量最理想只可達疫前9成左右。（法新社圖片）

歐洲空中航行安全組織(Eurocontrol)最近調低航空業的3年表現預期，推算2022年內歐洲地區的航空交通量，最理想亦只可達疫前9成左右，最差估計只有7成多。

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航空業在疫情緩和後，仍然受到多方面問題困擾，包括：俄烏戰事、環球通脹、能源成本上升、人手不足等問題，歐洲空中航行安全組織(Eurocontrol)因應歐洲多地機場出現航班混亂情況，更新了2022至2024的3年預期目標。

對比2021年10月的預期，歐洲空中航行安全組織最新設下3個情況，2022年內基本預期為歐洲地區空域約有950萬使用班次，約是2019年疫前的85%，主要是受到年初的Omicron變種疫情影響。同時預期2023年到達疫前95%約1060萬班次，要待2024年才可完全回到2019年的交通量水平，大約達到1000萬班次。

但該組織亦有提出較差的情況預計，考慮到疫情、燃料價格及民眾生活成本上漲等，有可能要至2027年才得以完全恢復。而2022年內最差情況，或只可回到疫前77%約860萬班次水平。即使是年內最佳情況下亦只是疫前的91%約1010萬班次。

目前，歐洲地區航空公司和機場仍面對嚴重人員短缺，在過去兩週的假期旺季中，英國情況甚為嚴重，有數萬計的英國旅客滯留於歐洲各地機場或臨時取消行程，大部分集中在倫敦格域機場，包括：易捷航空EasyJet、途易航空Tui 和英航等出現大量航班取消，令外界關注夏天旺季的情況。

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責任編輯：王浩賢