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【保護兒童】IWF標記逾百萬張虐童圖片　防止兒童色情散播

科技 18:00 2022/06/08

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為打撃歪風，英國互聯網觀察基金會（IWF）致力在網絡上查找和刪除有關兒童性虐待的圖片，至今已累積處理了約100萬張相關圖片，防止兒童色情在網上散播。

網上色情資訊氾濫，甚至有不法之徒利用社交媒體發放兒童色情圖片。為打撃歪風，英國互聯網觀察基金會（IWF）致力在網絡上查找和刪除有關兒童性虐待的圖片，至今已累積處理了約100萬張相關圖片，防止兒童色情在網上散播。

【YouTube】Elon Musk抨擊YouTube　對詐騙廣告視而不見

【元宇宙】Snapchat夥遊戲工作室HiDef　開發Bitmoji音樂社交遊戲

根據外媒Euro news報道，現時IWF已標記大量虐童圖片，並進行了哈希（Hash）演算法處理，建立了一個龐大的數據庫，盼將這些資料在國際上共享，可自動歸類相關違禁圖片，以阻止虐童圖片的全球擴散，打破各國打擊性虐犯罪的數據孤島。
 
IWF首席執行官Susie Hargreaves表示，這是一個史無前例的行動，可幫助互聯網成為一個更安全的地方。另外，直到2021年時，IWF就總共刪除逾25萬個兒童色情網站，當中包括有兒童被強姦或遭受性虐待的圖片或影片。

【手機成癮】美國人平均每天查看手機352次　較2019年多4倍

責任編輯：黃顯晴

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