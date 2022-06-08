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【優惠著數】將軍澳中心「初夏感謝祭」第二回即將推出 3大福袋大放送 再度加推1元換購賞

理財智慧 17:46 2022/06/08

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將軍澳中心「初夏感謝祭」第二回即將開始，集結高達170項折扣優惠，涵蓋餐飲美食、影音家電及運動裝備等產品，與此同時，商場再度加推1元換購賞，只需1元即可換走各式各樣的影音產品，如GOPRO、iPad、Apple Watch等。除此之外，商場更準備3大福袋大放送，除了滿足熱愛露營及愛美之人外，更推出「車主福袋」為自駕車主度身訂做。

同場加映：【溫股知新】再升空間有限 焦點股慢慢揀

將軍澳中心於6月13日至7月10日特意推出3大福袋，只要消費滿指定金額即可換領，分別有專為露營愛好者而設的「生活福袋」，當中包括露營煮食4合1炊具組合抑、摺疊露營椅等；為愛美一族而設的「美容福袋」，提供Ingrid Millet全效滋養修復面膜，以及首度為自駕車主增設兩款「車主福袋」，內含加德士StarCash 200元油卡或手持汽車吸塵器，再送高達300元贈券及2小時免費泊車，

另外，將軍澳中心再度加推1元換購賞，用1元就即可帶走Maxcare的按摩暖墊及電子拔罐器，而熱愛影音家電的市民，亦可以換走GOPRO、iPad及AirPod。

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同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

 

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責任編輯：羅浩濂

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