▲ 【電子消費券2022】八達通卡最高儲值額不超過3,000元 財庫局許正宇稱屬八達通考慮、非受法例所限

今年政府啟動新一輪消費券計劃，第一期的5000元已經在4月初起直接發放到市民支付工具，然而八達通則設有3,000元儲值額上限，需要分多次拍卡才能全數領取消費券，財庫局局長許正宇回應立法會查詢時稱，八達通卡公司沒把八達通卡的儲值限額上調至3,000元以上，並非受法例或監管要求所限，強調儲值支付工具持牌人可因應個別情況及商業、技術和其他運營方面的考慮決定最高儲值額。

許正宇解釋，為減低金融服務包括儲值支付工具的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，受規管的機構須要為其客戶進行盡職審查，例如核實客戶身分及背景等。考慮到八達通卡等儲值支付工具的實際情況，《打擊洗錢條例》訂明，如果可儲存於實體形式的儲值支付工具的最高價值不多於3,000元，有關客戶盡職審查要求並不適用。

許正宇：消費券資金源自政府 無須計入3,000元的一般儲值限額

《打擊洗錢指引》亦已列明3,000元儲值限額只適用於未經核實客戶（即未進行盡職審查的客戶），經核實客戶（即已識別及核實其身分的客戶）並不適用。許正宇指出，就消費券計劃而言，由於所發放的資金源自政府，明顯不存在任何洗錢及恐怖分子資金籌集風險，金管局已經告知所有相關儲值支付工具持牌人，消費券計劃下所發放的資金無須計入上述3,000元的一般儲值限額。

他又稱，已知悉市民因消費券計劃就八達通卡最高儲值額表達的意見，並已向八達通卡公司反映相關意見，讓儲值支付工具持牌人可因應商業、技術和其他運營方面的考慮並在符合法例的要求下持續改善服務。

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記者：李哲毅