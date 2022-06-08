新西蘭擬收農業碳排費 牛羊打嗝或要畀錢

為減低溫室氣體排放，各國政府積極推出政策。新西蘭周三（8日）公布計劃草案，制定農業碳排放定價，要求農民從2025年起，就牲畜碳排放支付費用。草案估計連同其他減排政策，讓新西蘭2030年有望實現甲烷減排10%的目標。

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新西蘭擁有500萬人口、1,000萬隻牛及2,600萬隻羊，由於牛羊打嗝會產生大量甲烷氣體，農業碳排放佔當地總排放量超過一半。

由政府及農業領袖合作的組織He Waka Eke Noa周三公布計劃草案，建議當局向農業碳排放定價，要求農民從2025年起，按照單一指標，周期性支付牲畜碳排放費用。農民可使用飼料添加劑、或在農場內植樹來抵銷碳排，措施收入將全數用於為農民提供研究、開發及諮詢服務。

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草案估計，直至2030年可減少農業甲烷排放量約4.5%，減少氧化亞氮（nitrous oxide）排放約3%。草案更提出，若連同其他減排政策，新西蘭有望2030年實現減排10%、2050年實現氧化亞氮及二氧化碳零排放。

氣候變化部長詹姆斯·肖（James Shaw）表示，為農業排放有效定價將有助減少甲烷排放。當局於年底決定是否接納上述草案建議。

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責任編輯：郭麗明